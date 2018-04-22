Велосезон-2018 открыли во Владивостоке 600 человек
Большое количество участников мероприятия еще раз показало, что велодвижение во Владивостоке стремительно развивается и у него большое будущее.
Большое количество участников мероприятия еще раз показало, что велодвижение во Владивостоке стремительно развивается и у него большое будущее.
Около 600 велосипедистов собрались на верхней площадке фуникулера, чтобы встретить весну и начать сезон активного катания.
В солнечный день
Ребята из веломастерской «Сам себе велосипед» организовали бесплатную настройку велосипеда всем желающим, протестировали необычных «двухколесных друзей», вместе с музеем им. Арсеньева перезапустили велоэкскурсии по Владивостоку.
«Открытие велосезона стало традиционным ежегодным мероприятием, которое поддерживают городские власти и куда приглашаются все желающие, — рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко. — Погода поспособствовала нашему традиционному велопробегу, все остались довольны».