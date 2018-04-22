Велосезон-2018 открыли во Владивостоке 600 человек

Источник: Комсомольская правда

Около 600 велосипедистов собрались на верхней площадке фуникулера, чтобы встретить весну и начать сезон активного катания.

В солнечный день вице-мэр Наталья Мальцева поприветствовала участников велозаезда и поблагодарила их за то, что они развивают этот спорт и ведут здоровый образ жизни.

В полдень велосипедисты самого разного возраста, семьями и с друзьями проехали по улицам города — велозаезд традиционно стартовал с кольца фуникулёра и завершился на Спортивной набережной, где для всех желающих подготовили насыщенную культурную программу.

Ребята из веломастерской «Сам себе велосипед» организовали бесплатную настройку велосипеда всем желающим, протестировали необычных «двухколесных друзей», вместе с музеем им. Арсеньева перезапустили велоэкскурсии по Владивостоку.