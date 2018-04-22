Блогер-урбанист Илья Варламов сравнил два микрорайона Красноярска

Московский урбанист Илья Варламов посвятил текст двум микрорайонам Свердовского района Красноярска — «Южному берегу» и «Белым росам». Материал опубликован на сайте блогера в пятницу, 20 апреля.

По мнению г-на Варламова, качество архитектурных решений в «Белых росах» не выдерживает никакой критики, район в ближайшей перспективе обречен на «превращение в гетто». 24-этажные дома названы «самым дешевым и убогим жильем, которое сегодня только можно строить».

«Почти все пространство между домами залито асфальтом, люди идут среди бесконечного количества машин. Нет ни тротуаров, ни чего бы то ни было ещё. Парковки и пустыри, обнесенные заборами — и больше ничего.

Отметил он и местные мусорки.

«Около каждого подъезда — вонючая помойка. Первое, что видит человек, выходя из дома, — это помойка», — написал блогер.

Варламов резюмировал, что находиться в «Белых Росах» «можно только от безысходности».

«Люди не понимают, что очень скоро районы, подобные “Белым Росам”, превратятся в гетто. Они уже сейчас выглядят ужасно, а дальше будет только хуже. При первой возможности нормальные люди будут уезжать оттуда, и в итоге все покатится в ад. Если вы думаете, что, покупая в таких районах студии по 20 метров, вы делаете выгодное вложение денег, то расстрою вас: очень скоро недвижимость там потеряет ликвидность», — резюмирует урбанист.

Варламов привел в качестве примера удачной застройки «Южный берег» — он считает его далеким от идеала, но более красивым микрорайоном.

«Новые дома продолжают строить. И каждое новое здание тоже отличается от предыдущего. Это очень хорошо, потому что в городе не должно быть одинаковых зданий, как в лесу нет одинаковых деревьев. Когда мы гуляем по центру, нам редко попадаются одинаковые здания. Прогулка по городу — это диалог человека с окружением. Вы изучаете фасады, смотрите на витрины, вы общаетесь с городом. И важно, чтобы городу было что вам рассказать. Что вам может рассказать поле, застроенное сотней одинаковых бараков? Оно может свести с ума. Когда вы идете по новому району, и все здания в нём разные, вы себя чувствуете гораздо комфортнее», — пишет блогер.