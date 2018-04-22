Блогер-урбанист Илья Варламов сравнил два микрорайона Красноярска
24-этажные дома названы «самым дешевым и убогим жильем».
24-этажные дома названы «самым дешевым и убогим жильем».
Московский урбанист Илья Варламов посвятил текст двум микрорайонам Свердовского района Красноярска — «Южному берегу» и «Белым росам». Материал опубликован на сайте блогера в пятницу, 20 апреля.
По мнению
«Почти все пространство между домами залито асфальтом, люди идут среди бесконечного количества машин. Нет ни тротуаров, ни чего бы то ни было ещё. Парковки и пустыри, обнесенные заборами — и больше ничего.
Отметил он и местные мусорки.
«Около каждого подъезда — вонючая помойка. Первое, что видит человек, выходя из дома, — это помойка», — написал блогер.
«Люди не понимают, что очень скоро районы, подобные “Белым Росам”, превратятся в гетто. Они уже сейчас выглядят ужасно, а дальше будет только хуже. При первой возможности нормальные люди будут уезжать оттуда, и в итоге все покатится в ад. Если вы думаете, что, покупая в таких районах студии по 20 метров, вы делаете выгодное вложение денег, то расстрою вас: очень скоро недвижимость там потеряет ликвидность», — резюмирует урбанист.
Варламов привел в качестве примера удачной застройки «Южный берег» — он считает его далеким от идеала, но более красивым микрорайоном.
«Новые дома продолжают строить. И каждое новое здание тоже отличается от предыдущего. Это очень хорошо, потому что в городе не должно быть одинаковых зданий, как в лесу нет одинаковых деревьев. Когда мы гуляем по центру, нам редко попадаются одинаковые здания. Прогулка по городу — это диалог человека с окружением. Вы изучаете фасады, смотрите на витрины, вы общаетесь с городом. И важно, чтобы городу было что вам рассказать. Что вам может рассказать поле, застроенное сотней одинаковых бараков? Оно может свести с ума. Когда вы идете по новому району, и все здания в нём разные, вы себя чувствуете гораздо комфортнее», — пишет блогер.
Варламов резюмирует, что у «Южного берега» много проблем: «дворы хотелось бы полностью без машин и с нормальным благоустройством. На улицах хотелось бы больше порядка с парковкой и нормальные переходы».