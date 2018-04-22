Надвигаются дожди: точный прогноз погоды в Молдове на 23 и 24 апреля

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночные часы столбики термометров покажут +7..+10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20..+23.

В понедельник, 23 апреля, ночью ожидается +6..+9, а днем — до +23 градусов. Во вторник, 24 апреля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а местами даже с грозами. Дневная температура в среднем составит +18..+21.