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09:26 (мск), источник: Sputnik.md

Надвигаются дожди: точный прогноз погоды в Молдове на 23 и 24 апреля

В воскресенье на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 770 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночные часы столбики термометров покажут +7..+10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20..+23.

Ветер — западный. Его порывы достигнут 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В понедельник, 23 апреля, ночью ожидается +6..+9, а днем — до +23 градусов. Во вторник, 24 апреля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а местами даже с грозами. Дневная температура в среднем составит +18..+21.

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