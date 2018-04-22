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10:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровск вернулся именной самолет Ан-12, названный в честь Александра Светогорова

«Спасатель Челюскинцев» встречали на аэродроме после выполнения задач на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

21 апреля на территории аэродрома Восточного военного округа состоялась торжественная митинг-встреча именитого самолета Ан-12. Военное воздушное судно «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» вернулось в Хабаровск после выполнения боевых задач в Камчатском крае.

— В мероприятии приняли участие представители командования Восточного военного округа, представители администрации Хабаровского края, военно-патриотических объединений Хабаровска и юнармейцы, — рассказали в пресс-службе ВВО.

В ведомстве отметили, что вчера на военном аэродроме «Центральный» в официальной части всего праздничного мероприятия принимали участие военнослужащие роты почетного караула. За музыкальное сопровождение митинг-встречи отвечал оркестр военного округа.

Напомним, что в прошлом году постановлением Военного совета объединения авиации и ПВО Восточного военного округа было принято решение присвоить самолеты имя Александра Светогорова — летчика-пограничника, который служил в Хабаровске.

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