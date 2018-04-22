В Хабаровск вернулся именной самолет Ан-12, названный в честь Александра Светогорова
«Спасатель Челюскинцев» встречали на аэродроме после выполнения задач на Камчатке.
«Спасатель Челюскинцев» встречали на аэродроме после выполнения задач на Камчатке.
21 апреля на территории аэродрома Восточного военного округа состоялась торжественная
— В мероприятии приняли участие представители командования Восточного военного округа, представители администрации Хабаровского края,
В ведомстве отметили, что вчера на военном аэродроме «Центральный» в официальной части всего праздничного мероприятия принимали участие военнослужащие роты почетного караула. За музыкальное сопровождение
Напомним, что в прошлом году постановлением Военного совета объединения авиации и ПВО Восточного военного округа было принято решение присвоить самолеты имя Александра Светогорова —