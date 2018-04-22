Мартиросян сделал признание о бое с Головкиным

Источник: Zakon.kz

Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян поделился ожиданиями от боя с Геннадием Головкиным, а также рассказал некоторые подробности организации поединка с казахстанцем, сообщает Sports.kz.

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«В течение года были организованы уже два тренировочных лагеря, но каждый раз намеченный бой срывался. 17 марта должен был состояться обязательный поединок для WBC с Сулецки. Однако он не случился, потому что он выбрал битву с Джейкобсом. После этого я снова вернулся в зал — так происходило на протяжении последнего года: бой срывается, и я возвращаюсь к тренировкам», — поведал боксер.

Он отметил, что не скрывал гнев при разговоре со своим промоутером.

«Я знаю, что он упорно трудился, чтобы организовать мне поединок, и он сделал это. Когда меня спросили, хочу ли я этот бой, я ответил “конечно”. Слава Богу, что мы тренировались, и я нахожусь в прекрасной форме. Кинг дал мне самый большой бой, и теперь настало время заявить о себе», — сказал Мартиросян.

Американский боксер подчеркнул, что был крайне рад, когда Головкин принял вызов.