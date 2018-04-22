Мартиросян сделал признание о бое с Головкиным
Американский боксер подчеркнул, что был крайне рад, когда Головкин принял вызов.
Американский боксер подчеркнул, что был крайне рад, когда Головкин принял вызов.
Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян поделился ожиданиями от боя с Геннадием Головкиным, а также рассказал некоторые подробности организации поединка с казахстанцем, сообщает Sports.kz.
«В течение года были организованы уже два тренировочных лагеря, но каждый раз намеченный бой срывался. 17 марта должен был состояться обязательный поединок для WBC с Сулецки. Однако он не случился, потому что он выбрал битву с Джейкобсом. После этого я снова вернулся в зал — так происходило на протяжении последнего года: бой срывается, и я возвращаюсь к тренировкам», — поведал боксер.
Он отметил, что не скрывал гнев при разговоре со своим промоутером.
«Я знаю, что он упорно трудился, чтобы организовать мне поединок, и он сделал это. Когда меня спросили, хочу ли я этот бой, я ответил “конечно”. Слава Богу, что мы тренировались, и я нахожусь в прекрасной форме. Кинг дал мне самый большой бой, и теперь настало время заявить о себе», — сказал Мартиросян.
Американский боксер подчеркнул, что был крайне рад, когда Головкин принял вызов.
Бой Головкин — Мартиросян состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США).