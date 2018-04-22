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08:53 (мск), источник: Informburo.kz

Благотворительный марафон в Алматы собрал более 14 тысяч участников

Ежегодный благотворительный марафон проходит в Алматы в седьмой раз.

Источник: Informburo.kz

В Алматы стартовал ежегодный благотворительный марафон, в котором принимают участие свыше 14 тысяч человек. Организаторы поставили перед собой три благотворительные цели, которые планируют осуществить за счёт собранных средств, сообщает МИА «Казинформ».

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«В первом детском хосписе для детей с онкологическими заболеваниями “Я с тобой” тяжелобольные дети получают медицинский уход, и вместе с близкими — психологическую и духовную помощь. У деток очень много энергии, им необходимо играть в активные игры, смеяться и получать позитивные эмоции. На средства со стартовых взносов в хосписе будет построена спортивная площадка, в которой дети смогут заниматься спортом на свежем воздухе, а также закупить необходимый спортивный инвентарь», — рассказала директор «Алматы Марафона» Салтанат Казыбаева.

На стартовые взносы марафона планируют построить спортивные площадки в ещё двух учреждениях — специальной (коррекционной) школе-интернате № 6 для детей с интеллектуальными нарушениями и областной специальной школе-интернате для детей с нарушениями зрения города Есик.

Участники марафона бегут традиционные 3, 10, 21 или 42,2 км по обновленным маршрутам, прошедшим сертификацию от AIMS и IAAF. Старт и финиш находятся в одной точке — на новой площади Республики. Бегунам предлагают воду и питание, а на финише ещё выдают безалкогольное пиво.

«На самом деле безалкогольное пиво — хороший напиток для восстановления после преодоления дистанции. Это натуральный изотоник, содержащий немало важных для организма человека солей, углеводов в концентрации, схожей с их концентрацией в организме человека. Для участников, пробежавших 21 и 42 км, которым после финиша надо восполнить минерально-солевой баланс в организме, будет очень полезен», — пояснил менеджер проектов «Алматы Марафона» Артем Якупов.

На время соревнования перекрыты ряд улиц, полное восстановление в городе запланировано на 14:30.

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