Скандал закончился: Эдуард Ханок передал права на свои хиты центру «Спамаш»

Источник: Комсомольская правда

Исключительные права на музыку четырех своих песен из репертуара ансамбля «Верасы» дочерней структуре продюсерского центра «Спамаш», об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ.

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Напомним, год назад сам композитор запретил исполнять хиты на концертах, а также в теле- и радиоэфире. — Достигнуты соглашения о сотрудничестве и передаче нашему центру исключительных прав на исполнение четырех песен. Это «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Завируха», и «Какой счастливый случай», — рассказал художественный руководитель продюсерского центра «Малиновка» Леонид Ширин.

— Естественно, мы хотели бы, чтобы эти песни исполняли наши артисты. И, разумеется, мы бы очень хотели, чтобы эту песню продолжила исполнять певица, с именем которой неразрывно связаны эти легендарные хиты, Ядвига Константиновна Поплавская. Мы будем ее просить, чтобы она продолжила исполнять эти песни.