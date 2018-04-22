Скандал закончился: Эдуард Ханок передал права на свои хиты центру «Спамаш»
Продюсеры будут просить Ядвигу Поплавскую исполнять хиты.
Продюсеры будут просить Ядвигу Поплавскую исполнять хиты.
Исключительные права на музыку четырех своих песен из репертуара ансамбля «Верасы» дочерней структуре продюсерского центра «Спамаш», об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Напомним, год назад сам композитор запретил исполнять хиты на концертах, а также в теле- и радиоэфире. — Достигнуты соглашения о сотрудничестве и передаче нашему центру исключительных прав на исполнение четырех песен. Это «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Завируха», и «Какой счастливый случай», — рассказал художественный руководитель продюсерского центра «Малиновка» Леонид Ширин.
— Естественно, мы хотели бы, чтобы эти песни исполняли наши артисты. И, разумеется, мы бы очень хотели, чтобы эту песню продолжила исполнять певица, с именем которой неразрывно связаны эти легендарные хиты, Ядвига Константиновна Поплавская. Мы будем ее просить, чтобы она продолжила исполнять эти песни.
Запрет на исполнение песен снимается с понедельника, 23 апреля. Желающие исполнять музыкальные произведения должны обращаться в продюсерский центр.