Путешествие в Молдову: какие тайны хранят древние монастыри

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Не только жители нашей республики, но и сотни иностранцев, прибывающих в Молдову до самой поздней осени, посетят, кто впервые, а кто в очередной раз, значимые места, связанные с культурой и традициями этой земли.

Есть в Молдове замечательные старинные монастыри — Куркь, Жабка, Цыпова, Сахарна. Жемчужина туристической Молдовы — комплекс Старый Орхей. Дуга Струве, Траяновы валы, развалины древней крепости в Паланке — вот лишь неполный список того, что есть в Молдове.

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Немало достопримечательностей и в столице страны — Кишиневе. Храмы XVIII века, старый город XIX века, знаменитые Криковские подвалы в каком-то получасе езды от города. Многие старинные здания, оставшись без хозяина в городе и без хозяина в головах руководителей, уже пришли в негодность, иных уж нет и в помине, а некоторые — еще лишь кандидаты на руины, но такими темпами «скоро все случится».

Но, как бы там ни было, есть и позитив в этом вопросе. Внутренний туризм в Молдове — это развивающаяся область, и здесь достаточно туристических объектов, которые посещают наши граждане, заявила представитель ассоциации гидов, экскурсоводов и переводчиков Молдовы Ирина Мироник.

Она отметила, что в области внутреннего туризма в Молдове есть резервы для развития.

«Задача экскурсоводов — изучать свою страну, выявлять новые объекты, которые привлекут людей, сделать их туристической достопримечательностью», — сказала Мироник.

По ее словам, гиды ездят по Молдове, знакомятся с ремесленниками, посещают музеи и знакомят через интернет свою целевую аудиторию с собранной информацией.