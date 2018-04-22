Путешествие в Молдову: какие тайны хранят древние монастыри
Туристы
Туристы
КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Не только жители нашей республики, но и сотни иностранцев, прибывающих в Молдову до самой поздней осени, посетят, кто впервые, а кто в очередной раз, значимые места, связанные с культурой и традициями этой земли.
Есть в Молдове замечательные старинные монастыри — Куркь, Жабка, Цыпова, Сахарна. Жемчужина туристической Молдовы — комплекс Старый Орхей. Дуга Струве, Траяновы валы, развалины древней крепости в Паланке — вот лишь неполный список того, что есть в Молдове.
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Немало достопримечательностей и в столице страны — Кишиневе. Храмы XVIII века, старый город XIX века, знаменитые Криковские подвалы в
Но, как бы там ни было, есть и позитив в этом вопросе. Внутренний туризм в Молдове — это развивающаяся область, и здесь достаточно туристических объектов, которые посещают наши граждане, заявила представитель ассоциации гидов, экскурсоводов и переводчиков Молдовы Ирина Мироник.
Она отметила, что в области внутреннего туризма в Молдове есть резервы для развития.
«Задача экскурсоводов — изучать свою страну, выявлять новые объекты, которые привлекут людей, сделать их туристической достопримечательностью», — сказала Мироник.
По ее словам, гиды ездят по Молдове, знакомятся с ремесленниками, посещают музеи и знакомят через интернет свою целевую аудиторию с собранной информацией.
«В Молдове также есть множество различных баз отдыха относительно недорогих, с бассейнами, развлекательной зоной и всем, что входит в широкий спектр услуг», — сказала Мироник.