Кадровый голод: в Крыму не хватает водителей автобусов

«По межгороду лучше ситуация, на городских и пригородных маршрутах — хуже. Работа тяжелая, ответственная и низкооплачиваемая, несмотря на сложившийся стереотип. Есть проблема с подготовкой специалистов. Сегодня в Симферополе, Керчи и Севастополе готовят водителей категории D. Трудно представить, что работник выделит 60 тыс рублей на дополнительное обучение», — отметил он.
При этом Лудчак убежден, что качество перевозок улучшится после оптимизации маршрутной сети, которая предусматривает замену небольших маршруток автобусами большой вместимости. Таким образом, по его словам, количество машин сократится, а водители будут работать по новому графику.
«Освободится часть водителей с маленьких маршруток. Надеемся, что на каждом автобусе будет 2−3 водителя, чтобы работать в две смены», — сказал вице-президент ассоциации.
Ранее замглавы администрации Симферополя Сергей Круцюк сообщил, что после замены старых маршруток на более вместительные автобусы количество единиц общественного транспорта сократится до 320 единиц. Сейчас на городских маршрутах работают 440 машин.