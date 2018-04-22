Кадровый голод: в Крыму не хватает водителей автобусов

Источник: РИА "Новости"

«По межгороду лучше ситуация, на городских и пригородных маршрутах — хуже. Работа тяжелая, ответственная и низкооплачиваемая, несмотря на сложившийся стереотип. Есть проблема с подготовкой специалистов. Сегодня в Симферополе, Керчи и Севастополе готовят водителей категории D. Трудно представить, что работник выделит 60 тыс рублей на дополнительное обучение», — отметил он.

При этом Лудчак убежден, что качество перевозок улучшится после оптимизации маршрутной сети, которая предусматривает замену небольших маршруток автобусами большой вместимости. Таким образом, по его словам, количество машин сократится, а водители будут работать по новому графику.

«Освободится часть водителей с маленьких маршруток. Надеемся, что на каждом автобусе будет 2−3 водителя, чтобы работать в две смены», — сказал вице-президент ассоциации.