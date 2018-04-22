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09:39 (мск), источник: Sputnik

Ашрафи: узбекистанцам в этом году не стоит ждать прямых рейсов в Испанию

Заместитель директора туристической компании Aznur Travel Азиз Ашрафи рассказал о самом перспективном европейском направлении для узбекских туристов и посетовал на главный сдерживающий фактор.

Источник: Sputnik

По словам представителя компании, Испания в последнее время набирает популярность у граждан Узбекистана и тому есть сразу несколько объяснений.

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«Во-первых, эта страна наиболее близка узбекистанцам по менталитету. Во-вторых, по сравнению с другими европейскими курортами это направление выигрывает по цене. Кроме ого в Испании легко совместить познавательный отдых и пляжный, так как от той же Барселоны до средиземноморского пляжа всего 40 минут езды», — заметил Ашрафи.

Притягивает Испания туристов и своими средиземноморскими круизами, которые позволяют посмотреть сразу несколько европейских стран.

Говоря о главном сдерживающем факторе этого туристического направления, эксперт заметил, что пока существуют определенные сложности с логистикой.

«У нас до сих пор нет прямого перелета ни до Мадрида, ни до Барселоны. Планировалось в этом году открыть, но, к сожалению, есть информация, что этот рейс пока отменили. Мы вынуждены наших туристов перевозить по старому пути — либо через Москву, либо через Стамбул. Будем продолжать работу и добиваться прямого авиасообщения хотя бы в следующем году», — заключил он.

О преимуществах и недостатках этого туристического направления слушайте в радиоподкасте.

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