Учителя Владивостока устали от зарплат второго сорта
В Думе Владивостока в рамках проекта «Новая школа» прошел круглый стол по злободневным проблемам среднего образования.
В Думе Владивостока в рамках проекта «Новая школа» прошел круглый стол по злободневным проблемам среднего образования.
Индексация зарплаты преподавателей средних школ не проводилась с 2013 года. И это при том, что в детских садах заработную плату педагогам повышают ежегодно. Как решить эту и другие проблемы в сфере образования, обсудили участники круглого стола в Думе Владивостока в рамках проекта «ЕР» «Новая школа».
По словам директора МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений Владивостока» Ирины Бушмановой, практика введения систем новой оплаты проходит успешно, но есть недостатки.
В качестве решения были предложены разные варианты. Наиболее приемлемым (он вызвал заметную симпатию участников круглого стола) посчитали вариант с индексацией каждой группы персонала на строго определенный процент. Это предложение включает также внесение изменений в
На круглом столе обсудили и тему введения должности контрактного управляющего (не путать с завхозом). Сопутствующие проблемы очевидны — требуется квалификация, высшее образование и владение современными технологиями. Увы, должность заместителя часто занимают пожилые люди, которые не всегда имеют нужный опыт.
Как сообщила координатор проекта «Новая школа», руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Владивостока Елена Новицкая, в течение недели текст документа уточнят, а после решением проблем займутся мэр и городские депутаты.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» — Владивосток писала, что если власти Приморья и муниципалитетов срочно не озаботятся повышением реальной зарплаты педагогов на одну ставку и закреплением молодых специалистов, то День знаний 2018 года регион встретит с таким кадровым дефицитом, какого прежде не знал. Это было основным смыслом послания профсоюза работников образования Приморья руководству департамента образования и науки.