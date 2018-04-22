2700 километров за два дня: зачем байкеры идут из Екатеринбурга в Минск

Источник: Sputnik.by

Открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 пройдет в белорусской столице уже 29 апреля. Для участия в масштабном фестивале в Минск съезжаются не только со всей Беларуси, но и из многих городов России, Литвы, Латвии, Польши, Германии и других стран Европы. Некоторые преодолевают несколько тысяч километров — Sputnik пообщался с двумя байкерами из Екатеринбурга о том, зачем они едут в Минск и действительно ли в Беларуси отличные дороги.

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Хорошие люди и шикарные дороги

Четыре года в Минск на открытия и закрытия мотосезона приезжает и капитан H.O.G. Ekaterinburg Chapter Виталий Тимошенко. По его словам, расстояние в 2700 километров совсем не пугает, ведь белорусская столица того стоит.

«Такое массовое мероприятие проходит рядом только в Минске. Почти три тысячи километров пути — это не сложно, даже нравится», — признался Тимошенко.

Дорога занимает у всех екатеринбургских байкеров по-разному, признался Виталий. У кого-то — четыре дня, а сам Виталий старается приезжать всего за двое суток. «Приходится торопиться — по 1300 километров за день, еду с шести утра до девяти вечера», — отметил он.

Родные Тимошенко ездят на мероприятия вместе с ним, нет проблем и с работой: у него есть свой бизнес и всегда есть на кого положиться. А среди плюсов фестиваля в Минске он называет возможность пообщаться со многими людьми и даже прокатиться по одной трассе с президентом республики.H.O.G. Spring Challenge в Минске.

«Люди едут со всей Европы, России. Хочешь — не хочешь, но новые знакомства всегда появляются. Пересекались и с президентом, и с теми министрами, которые принимали участие. Ехал в лифте вместе с чудливым человеком, потом оказалось, что это бывший солист Deep Purple Джо Линн Тернер», — рассказал Тимошенко.

Минск и Екатеринбург, по мнению байкера, чем-то похожи, «нам бы только порядка больше, как у вас». Впечатляют его и дороги: они, по мнению собеседника агентства, гораздо лучше, чем во многих регионах Европы.

«Люди хорошие и добрые. Никто ничего плохого не скажет. У вас радужные люди», — заключил Тимошенко.

«Ехала с президентом — это круто»

Екатеринбурженка Юлия Рузняева ездит в Минск третий год и тоже всю дорогу проводит на своем байке.

«В первый раз когда ездила на большие километражи — было сложно, это дело привычки. Когда начинаешь вкладываться, не пугают километражи. И это все в удовольствие», — заверила девушка-байкер. Александр Лукашенко с сыновьями среди байкеров на фестивале H.O.G Rally Minsk.

«Таких девушек не так много, которые так много ездили бы, но они все равно есть — в Москве, Питере, Ростове, Краснодаре. Наверное, так получилось, что обо мне больше знают — много знакомых, я все выкладываю в социальных сетях», — добавила Юлия.

Все знакомые Рузняеву поддерживают — даже просят больше фотографий публиковать.

«Родители, когда в первый раз проехала по Европе восемь тысяч километров, жутко переживали. Сейчас, когда было много поездок, они уже проще относятся, всегда поддерживают. Папа подумывает даже сам попробовать», — посмеялась она.

В Минске у Юлии уже большой круг друзей, а едет на фестивали открытия и закрытия мотосезона она всегда за общением. «Это как традиция — открывать сезоны в Минске. Ты в предвкушении, наслаждаешься дорогой и радостью», — пояснила она.H.O.G. Rally Minsk.

Радует девушку и то, что мероприятия находят поддержку на официальном уровне. «Когда даже президент поддерживает — это круто. Ехала с ним в колонне — чувствовала себя очень здорово», — призналась она.