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10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция Владивостока продолжает борьбу с незаконными автостоянками

Главный источник информации для правоохранителей — сами жильцы владивостокских микрорайонов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок.

Так, за прошедшую неделю проверена деятельность парковок на улицах Адмирала Кузнецова, Котельникова, Жигура и Адмирала Горшкова.

Полицейские составили пять протоколов за предпринимательскую деятельность без регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировой суд.

Благодаря информации, полученной от жителей Владивостока, с начала 2018 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок полицейскими составлено 35 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан — 22.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Кстати.

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД по Владивостоку:

Отдел полиции № 1 (Ленинский район) 226−71−71.

Отдел полиции № 2 (Первомайский район) 227−65−63.

Отдел полиции № 3 (Первореченский район) 240−38−65.

Отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) 265−53−41.

Отдел полиции № 5 (Советский район) 232−05−26.

Отдел полиции № 6 (Океанский) 238−80−03.

Отдел полиции № 9 (о. Русский) 249−09−27.

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