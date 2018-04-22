Полиция Владивостока продолжает борьбу с незаконными автостоянками
Главный источник информации для правоохранителей — сами жильцы владивостокских микрорайонов.
Главный источник информации для правоохранителей — сами жильцы владивостокских микрорайонов.
Сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок.
Так, за прошедшую неделю проверена деятельность парковок на улицах Адмирала Кузнецова, Котельникова, Жигура и Адмирала Горшкова.
Полицейские составили пять протоколов за предпринимательскую деятельность без регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировой суд.
Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).
Кстати.
Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД по Владивостоку:
Отдел полиции № 1 (Ленинский район) 226−71−71.
Отдел полиции № 2 (Первомайский район) 227−65−63.
Отдел полиции № 3 (Первореченский район) 240−38−65.
Отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) 265−53−41.
Отдел полиции № 5 (Советский район) 232−05−26.
Отдел полиции № 6 (Океанский) 238−80−03.
Отдел полиции № 9 (о. Русский) 249−09−27.