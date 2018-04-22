Полиция Владивостока продолжает борьбу с незаконными автостоянками

Так, за прошедшую неделю проверена деятельность парковок на улицах Адмирала Кузнецова, Котельникова, Жигура и Адмирала Горшкова.

Полицейские составили пять протоколов за предпринимательскую деятельность без регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировой суд.