В День Победы над Хабаровском прогремят 30 залпов

Личный состав нештатных салютных дивизионов дремлет. Все силы сейчас направлены на тренировку слаженности действий расчетов орудия к праздничному салюту на 9 мая. В рамках проведения мероприятия в День Победы будет произведено по три залпа холостыми боеприпасами. Это, по словам организаторов, на протяжении многих лет помогает добиться синхронности от состава.

— 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков будут задействованы в Восточном военном округе для проведения праздничных салютов 9 мая. В 22.00 часа по местному времени в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ прогремят по 30 залпов в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — рассказали в пресс-службе ВВО минобороны России.