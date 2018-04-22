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10:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В День Победы над Хабаровском прогремят 30 залпов

Салютные дивизионы уже начали подготовку к запуску фейерверков на 9 мая.

Личный состав нештатных салютных дивизионов дремлет. Все силы сейчас направлены на тренировку слаженности действий расчетов орудия к праздничному салюту на 9 мая. В рамках проведения мероприятия в День Победы будет произведено по три залпа холостыми боеприпасами. Это, по словам организаторов, на протяжении многих лет помогает добиться синхронности от состава.

— 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков будут задействованы в Восточном военном округе для проведения праздничных салютов 9 мая. В 22.00 часа по местному времени в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ прогремят по 30 залпов в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — рассказали в пресс-службе ВВО минобороны России.

В ведомстве также отметили, что в день празднования Великой Победы будет задействовано 100 единиц техники и больше 300 военнослужащих.

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