В День Победы над Хабаровском прогремят 30 залпов
Салютные дивизионы уже начали подготовку к запуску фейерверков на 9 мая.
Салютные дивизионы уже начали подготовку к запуску фейерверков на 9 мая.
Личный состав нештатных салютных дивизионов дремлет. Все силы сейчас направлены на тренировку слаженности действий расчетов орудия к праздничному салюту на 9 мая. В рамках проведения мероприятия в День Победы будет произведено по три залпа холостыми боеприпасами. Это, по словам организаторов, на протяжении многих лет помогает добиться синхронности от состава.
— 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков будут задействованы в Восточном военном округе для проведения праздничных салютов 9 мая. В 22.00 часа по местному времени в Хабаровске,
В ведомстве также отметили, что в день празднования Великой Победы будет задействовано 100 единиц техники и больше 300 военнослужащих.