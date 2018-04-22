Балалайка, домра и саксофон: отборочные этапы проходят на Дельфийских играх в Приморье

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Согласно условиям конкурса, балалаечникам нужно будет исполнить четыре произведения: композицию музыканта Василия Андреева, классическую композицию, вариант русской народной песни в современном звучании, а также любое произведение на свой выбор.

«В номинации участвуют более 20 конкурсантов разных возрастных групп — это молодежь из Свердловской, Новосибирской, Московской и Иркутской областей, а также из Камчатского края и Москвы. По итогам творческих испытаний определим самых талантливых исполнителей России», — рассказали представители жюри.

Также сегодня проходит конкурсный отбор в номинации «Домра». Здесь принимают участие 22 человека из Тульской области, Пермского края и других регионов России.

В номинации «Саксофон» заявлено 13 претендентов на звание лучшего. Для того, чтобы выступить на приморской сцене, участники проделали долгий путь из Москвы, Челябинской, Новосибирской, Самарской, Тульской областей, Красноярского края и республики Башкортостан.

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России открылись во Владивостоке в субботу, 21 апреля. В них принимают участие свыше 1800 участников из 69 регионов России. На играх планируется разыграть 700 комплектов медалей и семь кубков командного первенства. Соревнования проходят по 31 номинации, включающих различные сферы искусства, в составе жюри — 93 судьи.

Приветствие участникам и гостям Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России направил президент России Владимир Путин. Он отметил объединяющую роль игр для творческой молодежи и пожелал участникам удачи, а гостям — незабываемых впечатлений. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на церемонии открытия подчеркнул, что организаторы сделали все, чтобы участники чувствовали себя во Владивостоке, как дома — уютно, комфортно, безопасно. Для детей из других регионов подготовлены различные экскурсии, они смогут увидеть достопримечательности Владивостока, побывать в ВДЦ «Океан» и океанариуме.

Организаторами Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России выступают Национальный Дельфийский совет России, Администрация Приморского края, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федерация независимых профсоюзов России при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества. Мероприятие проводится при поддержке образовательных и культурных учреждений Приморья, в которых проходят конкурсные испытания, — Дальневосточного государственного института искусств, Приморской краевой филармоний, Детской музыкальной школы № 2, Детской школы искусств № 1, Приморского академического краевого драматического театра имени Горького, Приморского краевого колледжа искусств, Культурно-развлекательного центра профсоюзов, Пушкинского театра ДВФУ, Дальневосточного федерального университета, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и Владивостокского Дома офицеров Тихоокеанского флота.