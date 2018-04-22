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10:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке пенсионерка разбилась насмерть, выпав из окна

Женщина скончалась на месте.

В Новокузнецке пенсионерка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажного дома, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Инцидент произошел в субботу, 21 апреля, в многоэтажном доме на улице Сеченова. Женщина выпала из окна квартиры на шестом этаже. От полученных травм 85-летняя пенсионерка скончалась на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

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