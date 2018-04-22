В Новокузнецке пенсионерка разбилась насмерть, выпав из окна
Женщина скончалась на месте.
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Женщина скончалась на месте.
В Новокузнецке пенсионерка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажного дома, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Инцидент произошел в субботу, 21 апреля, в многоэтажном доме на улице Сеченова. Женщина выпала из окна квартиры на шестом этаже. От полученных травм 85-летняя пенсионерка скончалась на месте.
Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.