Пассажирка из Красноярска, которая закопала в лесу свой чемодан, получила премию «Хайп года»
В городе на Енисее состоялось награждение Facebook Trolling Awards.
В городе на Енисее состоялось награждение Facebook Trolling Awards.
Помните нашумевшую историю красноярской
«У меня в чемодане красивое платье и костюм. Но я лох. И я не прочитала новые правила полёта. Что нельзя с собой брать ничего в полёт и все сдавать в багаж. Наличных нет. Карточка не срабатывает. А, фиг с ним, с чемоданом. Я надеваю все наряды на себя и, как Вини Пух, бегу в лес. В лесу в минус 40 копаю варежками яму и зарываю чемодан» — рассказала Дарья.
Чуть позже она позвонила подруге, та приехала в аэропорт и откопала чемодан. На это история могла бы завершиться. Но нет! Авиакомпания «Победа» отреагировала на ставшую популярной историю и преподнесла сюрприз: прислала новенький удобный и вместительный чемодан. «Комсомолке» Дарья рассказала:
— Очень приятно, что генеральный директор «Победы» собственноручно написал мне письмо: «Благодарю за смекалку, рад, что вы с юмором отнеслись к ситуации. И за находчивость дарим вам подарок и ждем вновь на борту авиакомпании». Только я не поняла, чемодан по своим параметрам подходит под ручную кладь. Или мне его снова придется закапывать?
И вот накануне в Красноярске состоялось награждение премии Facebook Trolling Awards. Дарья получила шуточную награду «Хайп года» за свою нашумевшую историю. Вот что она написала по этому поводу в своем Инстаграмме: «Урра!! У меня приз. Я хайп года. Помните, тётку, которая закопала чемодан и полетела “Победой”. Это я)))) приезжал аж канал “Дождь”, канал “Евроньюс”… Кто только не брал интервью))) а я рада, я повеселила народ)».