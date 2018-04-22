Пассажирка из Красноярска, которая закопала в лесу свой чемодан, получила премию «Хайп года»

Помните нашумевшую историю красноярской мамы-активистки, журналистки и блогера Даши Мосуновой, которая приключилась с ней в конце января этого года. Вроде и пустяковый случай, крайность, на которую пришлось пойти вынужденно. Но какую реакцию она вызвала!

Напомним, что Дарья собралась лететь в западную часть страны по двум поводам: конференция и свадьба брата. Билеты, как водится, купила заранее. И только в аэропорту выяснилось, что правила перевозки багажа лоукостером «Победа» изменились, а ее чемодан не впитывается в параметры ручной клади. Но Даша-то об этом не знала! Ее поставили перед фактом: «Платите, уважаемая, за чемоданчик дополнительно».

«У меня в чемодане красивое платье и костюм. Но я лох. И я не прочитала новые правила полёта. Что нельзя с собой брать ничего в полёт и все сдавать в багаж. Наличных нет. Карточка не срабатывает. А, фиг с ним, с чемоданом. Я надеваю все наряды на себя и, как Вини Пух, бегу в лес. В лесу в минус 40 копаю варежками яму и зарываю чемодан» — рассказала Дарья.

Чуть позже она позвонила подруге, та приехала в аэропорт и откопала чемодан. На это история могла бы завершиться. Но нет! Авиакомпания «Победа» отреагировала на ставшую популярной историю и преподнесла сюрприз: прислала новенький удобный и вместительный чемодан. «Комсомолке» Дарья рассказала:

— Очень приятно, что генеральный директор «Победы» собственноручно написал мне письмо: «Благодарю за смекалку, рад, что вы с юмором отнеслись к ситуации. И за находчивость дарим вам подарок и ждем вновь на борту авиакомпании». Только я не поняла, чемодан по своим параметрам подходит под ручную кладь. Или мне его снова придется закапывать?