Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Папа написал письмо годовалой дочке о своей послеродовой депрессии
СМИ узнали о причастности экс-агента ФСБ к отравлению Скрипалей
8 ярких цитат Нины Дорошиной о жизни и любви
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
8 ярких цитат Нины Дорошиной о жизни и любви
Наташа Королева в чересчур тесном корсете выступила в Кремле
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
11Акции в память о погибших в Кемерово
14:54 (мск), источник: Sputnik

УБДД оштрафовало свыше 370 водителей по материалам мобильных репортеров

В стране готовится Концепция безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы, предусматривающая оснащение автомобилей физических и юридических лиц видеорегистраторами.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Управление безопасности дорожного движения Ташкента оштрафовало 374 водителя на основании фото и видеоматериалов, присланных узбекистанцами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Читайте также
Инспекторы УБДД будут фиксировать неправильно припаркованные авто на фото

В начале марта УБДД Ташкента на своем официальном сайте запустило раздел «Мобильный репортер», с помощью которого граждане могут отправлять фото и видео нарушений на дорогах. Всего со время его запуска от граждан поступило 535 заявлений, из которых 527 на сегодняшний день уже были рассмотрены.

«Это очень хорошая и правильная инициатива, мы совместно со СМИ должны и дальше призывать людей контролировать нарушителей», — отметил заместитель начальника Главного управления внутренних дел Ташкента, начальник УБДД Барат Маменов.

Кроме того, он отметил, что, несмотря на снижение числа ДТП и количества пострадавших в них людей в сравнении с прошлым годом, сам факт того, что на дорогах столицы гибнут люди, требует критического пересмотра организации дорожного движения.

Отметим, что в стране на днях был представлен проект Концепции безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы. Он предусматривает оснащение автомобилей физических и юридических лиц видеорегистраторами, которые будут использоваться при профилактике правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

То есть, по сути, разработчики намерены прописать юридический механизм и технические требования к установке видеорегистраторов, записи с которых можно будет использовать для штрафования нарушителей. Об этом уже давно говорят многие законопослушные водители, уже сегодня высылающие видео со своих регистраторов на сайт столичного УБДД.

Также предлагается усилить ответственность, в том числе уголовную, за заведомо умышленное нарушение правил дорожного движения, усовершенствовать меры по предупреждению ДТП, совершаемых с превышением установленной скорости движения, а также неисправными транспортными средствами. Если перевести с чиновничьего на человеческой язык — это означает, что будут увеличены штрафы за нарушения скоростного режима или, например, выезд на встречную полосу.

Все новости региона
 В УБДД опровергли наличие 'палочной системы' для инспекторов
Мирзиёев объявил амнистию самостроям
Россия не даст денег Всемирному банку
Британские СМИ назвали имя отравителя Скрипалей
Школы закрыты. Из Туркменистана уезжают последние русские
Сценарий иранских санкций для России
СМИ: умер актер Верн Тройер
США требуют от Украины поднять цены на газ
Стали известны дата и место похорон актрисы Нины Дорошиной
Спорт
Кубок короля: из Мадрида в Барселону Разгромив «Севилью», «Барселона» в 30-й раз и четвертый год подряд выиграла Кубок Короля
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису Google в России. Поисковик у многих не открывается.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других» Валерия рассказала о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь