В Кишиневе началась информационная кампания «Неделя иммунизации»
В столице стартовала информационная кампания «Неделя иммунизации».
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В столице стартовала информационная кампания «Неделя иммунизации».
В столице стартовала информационная кампания «Неделя иммунизации». Специалисты рассказывают женщинам о необходимости вакцинации против вируса папилломы человека, который может привести к раку шейки матки. Запустило кампанию Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.
В центральном парке Штефана чел Маре установили палатку, где все желающие женщины смогут получить консультацию гинеколога.
В Молдове рак шейки матки диагностировали примерно у четырёх тысяч пациенток. А в Европе от этого заболевания лечатся порядка 67 тысяч женщин. Обнаружить патологию можно, пройдя тест Папаниколау. В нашей стране его делают бесплатно.