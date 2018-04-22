В Кишиневе началась информационная кампания «Неделя иммунизации»

В столице стартовала информационная кампания «Неделя иммунизации». Специалисты рассказывают женщинам о необходимости вакцинации против вируса папилломы человека, который может привести к раку шейки матки. Запустило кампанию Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

В Молдове рак шейки матки диагностировали примерно у четырёх тысяч пациенток. А в Европе от этого заболевания лечатся порядка 67 тысяч женщин. Обнаружить патологию можно, пройдя тест Папаниколау. В нашей стране его делают бесплатно.