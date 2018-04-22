Умер пермский хоккеист, на лечение которому собирали деньги

«Дорогие друзья! Спасибо вам всем, что были с нами и помогали делать не возможное возможным! Сегодня наш Мишка ушёл из жизни, но он держался и боролся из последних сил за жизнь! Мишенька, наш любимый, родной пусть земля будет пухом. Ты навсегда останешься с нами и в наших сердцах», — написала жена Михаила.