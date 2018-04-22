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14:01 (мск), источник: Моя Планета

Ученые доказали, что сила мышц и мозга взаимосвязаны

Исследование показало, что это одинаково характерно для молодых и пожилых людей.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты из Британии и Австралии провели исследование, которое показало, что мускульная сила рук (измерялась сила сжатия кистью) связана со зрительной памятью и скоростью реакции: чем сильнее руки, тем сильнее и активнее работает мозг. Ученые собрали данные 475 397 участников разного возраста, пола, расы, веса и уровня образования, включая людей с ментальными расстройствами.

Предыдущие исследования уже доказали, что аэробные нагрузки улучшают работу мозга, но эффективность силовых тренировок оставалась под вопросом. Издание PsychCentral приводит слова почетного научного сотрудника университета Манчестера Джозефа Ферфа: «Любопытно, что взаимосвязь силы мышц и мозга характерна для здоровых людей и людей с ментальными нарушениями и депрессией. Мы сможем использовать силовые тренировки для лечения психических заболеваний».

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