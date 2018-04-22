Казахстанцы смогут отправлять ответы на «письма счастья»

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Глава комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Багдат Мусин поделился новшествами, которые планируется внедрить в будущем в стране.

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На своей странице в Facebook Мусин сообщил, что вместе с депутатами были обсуждены проекты «Карта уголовных правонарушений», «Электронное уголовное дело» и «Единый реестр административных производств».

«В том числе мной был затронут вопрос о необходимых изменениях в КоАП (Кодекс об административных правонарушениях — ред.), в части изменения порядка уведомления граждан. Мы предлагаем поэтапно переходить к цифровым формам уведомлений, через СМС, push-уведомления, чат-боты, автодозвоны и так далее», — написал Мусин.

По его словам, «всем ясно, что в цифровой век отправлять письма в конвертах не эффективно».

«Конечно есть нюансы, типа дедушка живет в отдаленной местности… но, по моему мнению, все дедушки, которые имеют автотранспорт, имеют мобильные телефоны, хотя бы 2G, ну или в самом худшем случае имеют городской телефон, по которому можно автоматически уведомить о зафиксированных нарушениях», — добавил Мусин.