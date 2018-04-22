Въезд автобусов в Нижний Новгород с 1 июня будет ограничен
Разрабатывается новый дорожный знак для обозначения вводимых ограничений.
Разрабатывается новый дорожный знак для обозначения вводимых ограничений.
Ограничений для въезда автобусов в города проведения Чемпионата мира по футболу вводится в России, сообщает
Ограничения вводятся до 17 июля в Казани, Москве, Нижнем Новгородк,
Запрет коснется всех автобусов, за исключением тех, которые осуществляют регулярные перевозки по муниципальным и междугородним маршрутам и тех, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС» (при этом владельцы таких автобусов должны направить в «Транспортную дирекцию ЧМ-2018 года» уведомления о планируемом въезде на территорию названных городов. Также въезд не запретят автобусам, в отношении которых уполномоченным органом МВД принято решение о разрешении въезда.
Сейчас Минтранс разрабатывает новый дорожный знак для обозначения ограничений. По форме и размерам он будет таким же, как знак, запрещающий движение грузовиков, однако на нем изобразят автобус.
Ранее сообщалось, что 360 такси смогут работать у стадиона «Нижний Новгород» на ЧМ-2018.