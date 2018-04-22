Въезд автобусов в Нижний Новгород с 1 июня будет ограничен

Источник: Newsroom24.ru

Ограничений для въезда автобусов в города проведения Чемпионата мира по футболу вводится в России, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Ограничения вводятся до 17 июля в Казани, Москве, Нижнем Новгородк, Ростовк-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Сочи. В городах Волгограда, Екатеринбург, Калининград и Саранск ограничения будут действовать 1 по 30 июня.

Запрет коснется всех автобусов, за исключением тех, которые осуществляют регулярные перевозки по муниципальным и междугородним маршрутам и тех, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС» (при этом владельцы таких автобусов должны направить в «Транспортную дирекцию ЧМ-2018 года» уведомления о планируемом въезде на территорию названных городов. Также въезд не запретят автобусам, в отношении которых уполномоченным органом МВД принято решение о разрешении въезда.

Сейчас Минтранс разрабатывает новый дорожный знак для обозначения ограничений. По форме и размерам он будет таким же, как знак, запрещающий движение грузовиков, однако на нем изобразят автобус.