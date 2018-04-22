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14:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Московская непогода идет на Урал, но таких последствий синоптики не ожидают

В Екатеринбурге и области будет ветрено, до 20 метров в секунду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 71% 771 мм рт. ст. 2 м/с

Московский ураган налетел на столицу внезапно, и принес мощные разрушения. Удивленные москвичи наблюдали, как шквалистый ветер швыряет по городу рекламные щиты, строительные вагончики и вырванные деревья. Не обошлось и без жертв, взрослого мужчину придавило тем самым вагончиком, а девочку-подростка убило мусорными баками. В прошлом году, летом, ураган напал на Нижний Тагил, поэтому уральцы уже опасаются, а не придет ли непогода на Урал?

Синоптики говорят однозначно — придет. Но не в таких масштабах.

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— В Москве был циклон с севера Европы. Было тепло, +21, а затем резко похолодало. Из-за этого случился снегопад, дождь, и такой сильный ветер, — рассказали в уральском гидрометцентре. — Но Екатеринбургу это не грозит. То есть, циклон, конечно придет и к нам. Но это будет совсем другая погода.

По словам метеорологов, на севере области будет прохладно, немного снежно (мокрый снег) и ветрено. Местами порывы будут достигать 20 метров в секунду. В Екатеринбурге циклон будет слабее — до 16 метров в секунду.

В МЧС говорят, что об ухудшении погоди знают, но предупреждений от гидрометцентра пока не было. Как и ЧП.

— Никаких сообщений о серьезных ЧП из-за сильного ветра в Екатеринбурге нет. Все спокойно, мы работаем в штатном режиме. Метеорологи предупреждений не выносили. Как только будут, мы сразу же разошлем всем СМС-сообщения, — уверяют уральские спасатели.

В понедельник ожидается до +10 градусов, облачно и дождливо. Вторник будет таким же днем, а в среду утром пойдет снег. И температура воздуха опустится до 0 градусов.

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