Московская непогода идет на Урал, но таких последствий синоптики не ожидают
В Екатеринбурге и области будет ветрено, до 20 метров в секунду.
В Екатеринбурге и области будет ветрено, до 20 метров в секунду.
Московский ураган налетел на столицу внезапно, и принес мощные разрушения. Удивленные москвичи наблюдали, как шквалистый ветер швыряет по городу рекламные щиты, строительные вагончики и вырванные деревья. Не обошлось и без жертв, взрослого мужчину придавило тем самым вагончиком, а
Синоптики говорят однозначно — придет. Но не в таких масштабах.
— В Москве был циклон с севера Европы. Было тепло, +21, а затем резко похолодало.
По словам метеорологов, на севере области будет прохладно, немного снежно (мокрый снег) и ветрено. Местами порывы будут достигать 20 метров в секунду. В Екатеринбурге циклон будет слабее — до 16 метров в секунду.
В МЧС говорят, что об ухудшении погоди знают, но предупреждений от гидрометцентра пока не было. Как и ЧП.
— Никаких сообщений о серьезных ЧП
В понедельник ожидается до +10 градусов, облачно и дождливо. Вторник будет таким же днем, а в среду утром пойдет снег. И температура воздуха опустится до 0 градусов.