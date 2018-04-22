Из-за снегопада МЧС просит пермяков воздержаться от поездок

Источник: Комсомольская правда

Утром в воскресенье, 22 апреля в столице Пермского края выпал снег. Снегопад продолжается уже несколько часов, синоптики сообщили, что такая погода продержится в регионе до понедельника.

МЧС обращается к водителям с просьбой по возможности отложить поездки за рулем.

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— Водителям необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, не допускайте резких изменений скорости движения. При плохих погодных и сложных дорожных условиях по возможности отложите поездку до их стабилизации, — отметила в ведомстве.

Кроме того, спасатели напоминают пермякам правила безопасного поведения при неблагоприятных погодных условиях:

— Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.