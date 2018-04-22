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14:28 (мск), источник: Publika.md

Священник из Резинского района тренирует женскую футбольную команду

Священник Штефан Чугуй из села Лалова Резинского района с утра служит литургии, а затем тренирует женскую футбольную команду.

Источник: Publika.md

Священник Штефан Чугуй из села Лалова Резинского района с утра служит литургии, а затем тренирует женскую футбольную команду. Собрали её из девушек, поющих в церковном хоре.

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Всего в команде восемь девушек. Паула Караман увлекается спортом с детства.

«Мне очень нравится футбол. Увлеклась им ещё до того, как начала играть», — сказала участница команды Паула Караман.

Наталья Архире тоже совмещает духовную музыку с игрой в футбол.

«Святой отец — отличный тренер, мы действительно стали хорошей командой. Мама очень мной гордиться и всегда поддерживает, говорит, что я настоящий боец», — отметила участница команды Наталья Архире.

Гоняет мяч по полю и Габриела Рошка.

«Иногда бывает страшно, а иногда очень гордимся тем, что можем заниматься этим видом спорта. Не каждая девушка сможет играть в футбол», — сказала участница команды Габриела Рошка.

А священнослужитель доволен, что ему удалось объединить своё призвание служить Господу с работой футбольного тренера.

«У священника должно быть несколько занятий в приходе. Девушек легче организовать, но они более избалованные, быстрее обижаются. Но в общем, с ними намного проще, чем с парнями», — отметил священник Штефан Чугуй.

Футбольному клубу «Нистру-Лалова» уже два года.

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