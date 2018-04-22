Священник из Резинского района тренирует женскую футбольную команду

Всего в команде восемь девушек. Паула Караман увлекается спортом с детства.



«Мне очень нравится футбол. Увлеклась им ещё до того, как начала играть», — сказала участница команды Паула Караман.



Наталья Архире тоже совмещает духовную музыку с игрой в футбол.



«Святой отец — отличный тренер, мы действительно стали хорошей командой. Мама очень мной гордиться и всегда поддерживает, говорит, что я настоящий боец», — отметила участница команды Наталья Архире.



Гоняет мяч по полю и Габриела Рошка.



«Иногда бывает страшно, а иногда очень гордимся тем, что можем заниматься этим видом спорта. Не каждая девушка сможет играть в футбол», — сказала участница команды Габриела Рошка.



А священнослужитель доволен, что ему удалось объединить своё призвание служить Господу с работой футбольного тренера.



«У священника должно быть несколько занятий в приходе. Девушек легче организовать, но они более избалованные, быстрее обижаются. Но в общем, с ними намного проще, чем с парнями», — отметил священник Штефан Чугуй.



Футбольному клубу «Нистру-Лалова» уже два года.