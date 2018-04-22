Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Принц Уильям случайно раскрыл пол и имя будущего ребенка
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
56-летняя Роза Сябитова показала фигуру в купальнике
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Папа написал письмо годовалой дочке о своей послеродовой депрессии
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
56-летняя Роза Сябитова показала фигуру в купальнике
6 самых странных аксессуаров из меха
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
11Акции в память о погибших в Кемерово
14:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На стадионе «Санкт-Петербург» 4 часа выкатывали поле

Поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно.

Источник: Аргументы и факты

Тестирование работы выкатного поля прошло накануне на стадионе «Санкт-Петербург». Как сообщила пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит», этот процесс занял около четырех часов.

294 железных ролика, которые перемещались по 21 рельсу, обеспечили движение поля. Чтобы уменьшить нагрузки на механизмы использовалась система воздушных подушек, а для стабилизации — железобетонный желоб.

Ожидается, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно. Агроном стадиона отметил, что естественное проветривание и орошение дождем будет полезно для газона в преддверии игры 29 апреля.

Напомним, в этот день в рамках 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» встретится с ЦСКА.

Все новости региона
Важные упражнения от храпа - эксперт
Россия не даст денег Всемирному банку
Британские СМИ назвали имя отравителя Скрипалей
Школы закрыты. Из Туркменистана уезжают последние русские
Сценарий иранских санкций для России
СМИ: умер актер Верн Тройер
США требуют от Украины поднять цены на газ
Стали известны дата и место похорон актрисы Нины Дорошиной
Спорт
Кубок короля: из Мадрида в Барселону Разгромив «Севилью», «Барселона» в 30-й раз и четвертый год подряд выиграла Кубок Короля
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису Google в России. Поисковик у многих не открывается.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других» Валерия рассказала о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь