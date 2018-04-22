На стадионе «Санкт-Петербург» 4 часа выкатывали поле
Поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно.
Поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно.
Тестирование работы выкатного поля прошло накануне на стадионе «Санкт-Петербург». Как сообщила
294 железных ролика, которые перемещались по 21 рельсу, обеспечили движение поля. Чтобы уменьшить нагрузки на механизмы использовалась система воздушных подушек, а для стабилизации — железобетонный желоб.
Ожидается, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно. Агроном стадиона отметил, что естественное проветривание и орошение дождем будет полезно для газона в преддверии игры 29 апреля.
Напомним, в этот день в рамках 28-го тура Российской футбольной