На стадионе «Санкт-Петербург» 4 часа выкатывали поле

Источник: Аргументы и факты

Тестирование работы выкатного поля прошло накануне на стадионе «Санкт-Петербург». Как сообщила пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит», этот процесс занял около четырех часов.

294 железных ролика, которые перемещались по 21 рельсу, обеспечили движение поля. Чтобы уменьшить нагрузки на механизмы использовалась система воздушных подушек, а для стабилизации — железобетонный желоб.

Ожидается, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно. Агроном стадиона отметил, что естественное проветривание и орошение дождем будет полезно для газона в преддверии игры 29 апреля.