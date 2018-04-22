В США продадут туфли, в которых Джексон впервые исполнил «лунную походку»

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«Эти лоферы из черной кожи производства Florsheim Imperial Майкл Джексон носил во время репетиции Billie Jean (программы Motown 25). Это был первый раз, когда певец исполнил на сцене свою знаменитую «лунную походку», — сообщается на сайте аукционного дома.

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На одной из туфель стоит отметка «Michael #2». К обуви также прилагается письмо известного хореографа и танцора Лестера Вилсона, в котором говорится, что Джексон подарил ему эти ботинки после репетиции.

Легкие кожаные туфли, принадлежавшие известному музыканту, ранее никогда не выставляли на торги. Стартовая цена пары составляет 5 тысяч долларов.