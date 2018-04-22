Гидрометцентр прогнозирует усиление ветра на Южном Урале

Источник: Reuters

По данным Челябинского Гидрометцентра, 23 апреля на территории региона порывы ветра могут достигать 17−22 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного МЧС.

Ночью местами ожидаются небольшие осадки. Днем в большинстве районов прогнозируется дождь, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный 7−12 метров в секунду.

При усилении ветра рекомендуется реже выходить на улицу. Важно не оставлять детей без присмотра. Не стоит прятаться от ветра около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям. Возможно повреждение кровли, остекления, обрыв линии электропередачи, вал деревьев.