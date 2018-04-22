Гидрометцентр прогнозирует усиление ветра на Южном Урале
Отдельные порывы могут достигать 22 метров в секунду.
Отдельные порывы могут достигать 22 метров в секунду.
По данным Челябинского Гидрометцентра, 23 апреля на территории региона порывы ветра могут достигать 17−22 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Ночью местами ожидаются небольшие осадки. Днем в большинстве районов прогнозируется дождь, возможны грозы. Ветер южный,
При усилении ветра рекомендуется реже выходить на улицу. Важно не оставлять детей без присмотра. Не стоит прятаться от ветра около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям. Возможно повреждение кровли, остекления, обрыв линии электропередачи, вал деревьев.
В ветреную погоду следует тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть осторожными с огнем. При перепадах напряжения в квартире нужно обесточит все электроприборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.