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13:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

Сильнейшие снегопады в Прикамье застали врасплох автолюбителей

Экстремальные по интенсивности осадки выпали в районе от Кудымкара до Березников.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 66% 770 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

На Пермский край 21 апреля обрушились сильнейшие снегопады. Причём в районе от Кудымкара до Березников они оказались экстремальными по интенсивности.

Об этом «АиФ-Прикамье» сообщил специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

«В Пермском крае ожидается сегодня 20−25 мм осадков за 12 часов, в Кировской области до 30 мм уже выпало. Вообще такие снегопады более-менее обычны для горной части Урала. В Прикамье за последние годы подобные снегопады наблюдались трижды: 27 апреля 2010 года, 18 октября 2014 года и 8 октября 2015 года. Но сегодня интенсивность осадков даже выше», — отметил Андрей Шихов.

При этом, по его словам, в Перми снегопады достаточно слабые.

«В столице края всё гораздо слабее: 6−7 мм — это вполне обычно», — добавил Андрей Шихов.

Тем не менее, даже такие снегопады застали врасплох немало автолюбителей, особенно тех, кто поспешил поменять зимнюю резину на летнюю. Пермяки активно выкладывают фото аварий в соцсетях.

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