Сильнейшие снегопады в Прикамье застали врасплох автолюбителей
Экстремальные по интенсивности осадки выпали в районе от Кудымкара до Березников.
Экстремальные по интенсивности осадки выпали в районе от Кудымкара до Березников.
На Пермский край 21 апреля обрушились сильнейшие снегопады. Причём в районе от Кудымкара до Березников они оказались экстремальными по интенсивности.
Об этом «АиФ-Прикамье» сообщил специалист
«В Пермском крае ожидается сегодня 20−25 мм осадков за 12 часов, в Кировской области до 30 мм уже выпало. Вообще такие снегопады
При этом, по его словам, в Перми снегопады достаточно слабые.
«В столице края всё гораздо слабее: 6−7 мм — это вполне обычно», — добавил Андрей Шихов.
Тем не менее, даже такие снегопады застали врасплох немало автолюбителей, особенно тех, кто поспешил поменять зимнюю резину на летнюю. Пермяки активно выкладывают фото аварий в соцсетях.