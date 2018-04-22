Сильнейшие снегопады в Прикамье застали врасплох автолюбителей

Источник: РИА "Новости"

На Пермский край 21 апреля обрушились сильнейшие снегопады. Причём в районе от Кудымкара до Березников они оказались экстремальными по интенсивности.

Об этом «АиФ-Прикамье» сообщил специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

«В Пермском крае ожидается сегодня 20−25 мм осадков за 12 часов, в Кировской области до 30 мм уже выпало. Вообще такие снегопады более-менее обычны для горной части Урала. В Прикамье за последние годы подобные снегопады наблюдались трижды: 27 апреля 2010 года, 18 октября 2014 года и 8 октября 2015 года. Но сегодня интенсивность осадков даже выше», — отметил Андрей Шихов.

При этом, по его словам, в Перми снегопады достаточно слабые.

«В столице края всё гораздо слабее: 6−7 мм — это вполне обычно», — добавил Андрей Шихов.