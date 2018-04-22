Погода на неделю: прохлада и дожди

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Следующая неделя в Беларуси будет прохладной и дождливой, свидетельствуют данные синоптиков.

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Неустойчивая погода сохраняется в Беларуси весь апрель: в одни дни устанавливались новые температурные рекорды и было по-летнему тепло, в другие бушевал сильный ветер и заметно холодало.

Останется такой погода и на следующей, «длинной» рабочей неделе. По данным синоптиков, столбики термометров в среднем несколько опустятся — так, в Минске днями будет около +10…+13.

По югу страны на протяжении недели обещают порядка +10…+16 градусов, по северу — +7…+12 градусов.

Со вторника по республике будут проходить дожди — осадки обещают вплоть до конца недели. Местами вновь возможно усиление ветра — порывы будут достигать 15 метров в секунду.