Погода на неделю: прохлада и дожди
Длинная рабочая неделя обещает быть прохладной и дождливой, а температура воздуха мало где поднимется выше +16.
Длинная рабочая неделя обещает быть прохладной и дождливой, а температура воздуха мало где поднимется выше +16.
МИНСК, 22 апр — Sputnik. Следующая неделя в Беларуси будет прохладной и дождливой, свидетельствуют данные синоптиков.
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Останется такой погода и на следующей, «длинной» рабочей неделе. По данным синоптиков, столбики термометров в среднем несколько опустятся — так, в Минске днями будет около +10…+13.
По югу страны на протяжении недели обещают порядка +10…+16 градусов, по северу — +7…+12 градусов.
Со вторника по республике будут проходить дожди — осадки обещают вплоть до конца недели. Местами вновь возможно усиление ветра — порывы будут достигать 15 метров в секунду.
Согласно предварительному прогнозу погоды, летнего тепла не будет и в начале мая. Вновь поднимутся столбики термометров, скорее всего, лишь во второй половине мая — впрочем, долгосрочные прогнозы часто бывают неточными.