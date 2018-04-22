Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
В России построили тягач «Вощина-1»
48-летняя Вайс и 50-летний Крейг готовятся к рождению первенца
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
Светлана Ходченкова показала, как выглядит без макияжа
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой
Принц Уильям случайно раскрыл пол и имя будущего ребенка
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
56-летняя Роза Сябитова показала фигуру в купальнике
6 самых странных аксессуаров из меха
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
17Time 100
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
15:39 (мск), источник: Sputnik.by

Погода на неделю: прохлада и дожди

Длинная рабочая неделя обещает быть прохладной и дождливой, а температура воздуха мало где поднимется выше +16.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 66% 771 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Следующая неделя в Беларуси будет прохладной и дождливой, свидетельствуют данные синоптиков.

Читайте также
В течение суток нарушалось электроснабжение 996 населенных пунктов

Неустойчивая погода сохраняется в Беларуси весь апрель: в одни дни устанавливались новые температурные рекорды и было по-летнему тепло, в другие бушевал сильный ветер и заметно холодало.

Останется такой погода и на следующей, «длинной» рабочей неделе. По данным синоптиков, столбики термометров в среднем несколько опустятся — так, в Минске днями будет около +10…+13.

По югу страны на протяжении недели обещают порядка +10…+16 градусов, по северу — +7…+12 градусов.

Со вторника по республике будут проходить дожди — осадки обещают вплоть до конца недели. Местами вновь возможно усиление ветра — порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Согласно предварительному прогнозу погоды, летнего тепла не будет и в начале мая. Вновь поднимутся столбики термометров, скорее всего, лишь во второй половине мая — впрочем, долгосрочные прогнозы часто бывают неточными.

Все новости региона
 На дипломатов надели 'пьяные очки'
Песчаная буря на М1 привела к гибели пассажира легковушки
Россия не даст денег Всемирному банку
Британские СМИ назвали имя отравителя Скрипалей
Школы закрыты. Из Туркменистана уезжают последние русские
Сценарий иранских санкций для России
США требуют от Украины поднять цены на газ
Прогулка гигантского муравьеда попала на видео
Ученые доказали, что сила мышц и мозга взаимосвязаны
Спорт
Кубок короля: из Мадрида в Барселону Разгромив «Севилью», «Барселона» в 30-й раз и четвертый год подряд выиграла Кубок Короля
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису Google в России. Поисковик у многих не открывается.
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других» Валерия рассказала о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь