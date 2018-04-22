Такой хоккей нам нужен: Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Хоккейный турнир проходил в Дубае. В нем участвовали 23 команды из 23 стран.

Читайте также Певица Нилуфар Усманова ждет пятого ребенка

Команда «Бинокор» входила в группу сильнейших — группу А, в которой также находились команды из Швеции, Финляндии и России.

Узбекистанцы провели три встречи и обыграли соперников дважды, один раз сыграли вничью.

В финале они встретились с российскими спортсменами из клуба «Московские пингвины» и выиграли 3:1, став, таким образом, чемпионами турнира.

Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае.

Как рассказал тренер команды Алишер Азимов, узбекская команда впервые одержала победу в такой крупном первенстве.

«В составе команды — совсем еще юные ребята (всего от 18 до 20 лет), которым предстоит играть за сборную Узбекистана. Мы увидели их в деле — и они не подвели, проявили бойцовский характер», — отметил Азимов.