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15:36 (мск), источник: Kazinform

Учитель из Костаная сделал «умную» юрту

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Учитель Назарбаев интеллектуальной школы Александр Шерцер предложил новые проекты по развитию эко-туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Учитель информатики, тренер сборной Казахстана по робототехнике Александр Шерцер недавно представил свою «умную» юрту на фестивале робототехники в Костанае.

Он предлагает установить солнечные батареи на обычные юрты и, таким образом, довести электричество до отдаленных аулов. На данный момент даже готов проект проведения программы в отдаленных от областного центра районах. Главная отличительная особенность проекта в том, что подведенные к юрте солнечные батареи работают и в облачные дни, и зимой. Если решится финансовый вопрос, то проект можно будет расширять дальше.

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«Готов первый образец “умного дома”. Для его подготовки ушло немало времени. Сначала установили солнечные батареи. Тем самым к юрте подключают электричество. Силу тока можно увеличивать или уменьшать с помощью установки Bluetooth на сотовом телефоне. Все это делается с помощью компьютерных программ Arduino IDE (C++), AppInventor. Управлять юртой можно, войдя в мобильное приложение. У него есть “умные двери”, которые открываются с помощью специальных датчиков», — объяснил автор.

По словам преподавателя, эти юрты можно установить в Наурзумском заповеднике, тем самым внеся вклад в развитие эко-туризма в области. Кстати говоря, несколько лет назад А. Шерцер сделал «умный» головной убор для людей с ограниченными возможностями.

Сейчас это изделие готово к применению. Слабовидящие с помощью этого головного убора будут знать о препятствиях, встречающихся на пути. Специальные приспособления на головном уборе издают звук на определенном расстоянии от препятствия.
Это не единственное, что предложил Александр для людей с особыми потребностями. Недавно вместе с учениками разработал «умного» робота для инвалидной коляски. Особенность робота в том, что он записывает на монитор жесты немых людей. «Умным» роботом можно управлять с любого карманного телефона.

«Для того, чтобы оживить устройство, мы потратили год своего времени. Труд не был напрасным. Идея создания робота для людей с ограниченными возможностями принадлежит моим ученикам Айдосу и Нуржану. Таким образом, вместе приступили к благородному делу. Наш “умный” друг не только ведет инвалидное кресло, но и при встрече на пути преграды предупреждает звуком и объезжает их. В скором времени будут завершены работы по оформлению умного комплекса. После этого в рамках социального проекта области можно будет внедрять в производство», — говорит Александр Шерцер. Внедрение «умного» робота не требует больших средств.

В целом, за последние годы учениками А. Шрейцера предложено на областные конкурсы 33 цифровых проекта, 22 из которых удостоены призовых мест.

За достижения в области робототехники Александр Шерцер вошел в международную энциклопедию «Лучшие люди». Кроме того, стал обладателем главного приза республиканской олимпиады по информатике в прошлом году.

Мои достижения стали возможны только благодаря заботе моей Родины. Мой отец по национальности немец, мама — русская. А я гражданин Казахстана. Горжусь тем, что являюсь частицей учительского сообщества. С момента объявления Елбасы программы «Цифровой Казахстан» я знал, что мы готовы к мировой конкуренции. Так как уже сейчас мы достигли многих вершин. На этом мы не должны останавливаться. Как педагог, обещаю трудиться не жалея сил в деле воспитания учеников, — сказал Александр Шерцер.

Следует сказать, Александр Шерцер познакомил также со своим проектом «EWA (Environment with Application)». Этот проект будет использоваться в горнодобывающей промышленности. «Специальное устройство определяет количество вредных для организма газов», — говорит учитель.

Автор: Қасқырбай Қойшыманов
Перевод: Сания Кутбанова.

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