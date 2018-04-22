Нину Дорошину похоронят на Пятницком кладбище

Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе театра.

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«Прощание с Ниной Михайловной Дорошиной состоится 24 апреля, — отметили в театре. — Оно начнется в 11:00 на Другой сцене “Современника” (Чистопрудный бульвар, дом 17)». Отпевание пройдет в 14:00 в Храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище, где она будет похоронена.

Актриса скончалась на 84-м году жизни в ночь на 21 апреля от остановки сердца.