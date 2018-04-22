Более 600 пермяков пробежали легкоатлетическую эстафету, несмотря на метель

Несмотря на сложные погодные условия в виде мокрой метели и ветра, на старт вышло 48 команд. Всего в забеге участвовали более 600 человек. Среди них — школьники Индустриального района, студенты средних специальных учебных заведений и сотрудники промышленных предприятий.