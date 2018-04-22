К середине июня в воронежском цирке обновят покрытие манежа

В Международный день цирка, который отмечают в третью субботу апреля, директор Воронежского цирка Наталья Садовина поделилась хорошей новостью. За каникулы, которые сейчас идут в цирке, там произойдут изменения.

— Воронежский цирк эксплуатируется с 1972 года, само по себе здание крепкое, но ремонт, конечно, необходим. Нужно заменить коммуникации, кровля нуждается в ремонте. До середины июня мы проведем ревизию вентиляции и обновим манеж. С понедельника начинаем демонтаж старого покрытия, положим современный регупол. Новый цирковой сезон стартует 16 июня уже на обновленном манеже, — рассказала Наталья Викторовна. — Хочется, чтобы и зрители получали эстетическое удовольствие, и артистам было приятно работать. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех артистов, режиссеров, работников цирка и поклонников циркового искусства. Приходите к нам за позитивными эмоциями, ведь смех продляет жизнь!