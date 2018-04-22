Под Воронежем прошла первая тренировка военных к параду Победы

Источник: mil.ru

Первая тренировка механизированной колонны прошла на аэродроме Балтимор в Воронеже, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) в субботу, 21 апреля. Для подготовки военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, привлекли около 100 военных.

Воронежцы увидят свыше 30 единиц военной и специальной техники на параде 9 мая на площади Ленина. Длинна колонны составит 500 метров. В начале колонны будут ехать специальные машины разведки «Тигр». Также горожане увидят пусковые установки оперативного тактического ракетного комплекса «Точка-У».