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19:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем прошла первая тренировка военных к параду Победы

В состав колонны вошли 30 единиц военной техники.

Источник: mil.ru

Первая тренировка механизированной колонны прошла на аэродроме Балтимор в Воронеже, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) в субботу, 21 апреля. Для подготовки военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, привлекли около 100 военных.

Воронежцы увидят свыше 30 единиц военной и специальной техники на параде 9 мая на площади Ленина. Длинна колонны составит 500 метров. В начале колонны будут ехать специальные машины разведки «Тигр». Также горожане увидят пусковые установки оперативного тактического ракетного комплекса «Точка-У».

К параду готовятся более 50 механиков-водителей. Каждый из них проедет около 500 км к моменту окончания подготовки.

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