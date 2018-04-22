Под Воронежем прошла первая тренировка военных к параду Победы
В состав колонны вошли 30 единиц военной техники.
В состав колонны вошли 30 единиц военной техники.
Первая тренировка механизированной колонны прошла на аэродроме Балтимор в Воронеже, сообщила
Воронежцы увидят свыше 30 единиц военной и специальной техники на параде 9 мая на площади Ленина. Длинна колонны составит 500 метров. В начале колонны будут ехать специальные машины разведки «Тигр». Также горожане увидят пусковые установки оперативного тактического ракетного комплекса «Точка-У».
К параду готовятся более 50