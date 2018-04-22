Сильвия Раду вместе с семьей посадила деревья в парке «Долина Роз»: фото
В столичном парке Долина роз сегодня сажали деревья. Приняла участие в акции и исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду.
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В столичном парке Долина роз сегодня сажали деревья. Приняла участие в акции и исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду.
Она вместе с мужем и двумя дочерьми посадила три дерева.
В конце мероприятия организаторы вручили им специальные сертификаты об участии. Об этом градоначальница написала в фэйсбуке.
Сильвия Раду отметила, что любит Кишинёв и хочет, чтобы в будущем он стал зелёным городом.
Всего же волонтёры посадили сегодня 38 деревьев.