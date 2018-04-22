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15:50 (мск), источник: Publika.md

Сильвия Раду вместе с семьей посадила деревья в парке «Долина Роз»: фото

В столичном парке Долина роз сегодня сажали деревья. Приняла участие в акции и исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду.

6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

Она вместе с мужем и двумя дочерьми посадила три дерева.

В конце мероприятия организаторы вручили им специальные сертификаты об участии. Об этом градоначальница написала в фэйсбуке.

Сильвия Раду отметила, что любит Кишинёв и хочет, чтобы в будущем он стал зелёным городом.

Всего же волонтёры посадили сегодня 38 деревьев.

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