Сильвия Раду вместе с семьей посадила деревья в парке «Долина Роз»: фото

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Она вместе с мужем и двумя дочерьми посадила три дерева.

В конце мероприятия организаторы вручили им специальные сертификаты об участии. Об этом градоначальница написала в фэйсбуке.

Сильвия Раду отметила, что любит Кишинёв и хочет, чтобы в будущем он стал зелёным городом.