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20:17 (мск), источник: Pro Город Самара

МЧС предупреждает жителей Самарской области об ухудшении погоды

Порывы ветра достигнут 15−20 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 42% 770 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2018

Вечером 22 апреля в Самарской области ожидается ухудшение погоды. Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе могут пройти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий:

При порывах ветра:

 — окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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