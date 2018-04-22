МЧС предупреждает жителей Самарской области об ухудшении погоды
Порывы ветра достигнут 15−20 м/с.
Порывы ветра достигнут 15−20 м/с.
Вечером 22 апреля в Самарской области ожидается ухудшение погоды. Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе могут пройти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий:
При порывах ветра:
— окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.