МЧС предупреждает жителей Самарской области об ухудшении погоды

Источник: AP 2018

Вечером 22 апреля в Самарской области ожидается ухудшение погоды. Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе могут пройти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий:

При порывах ветра:

— окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).