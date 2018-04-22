Меню первого обеда на «Титанике» продано на аукционе за $140 тыс

Источник: AP 2018

Меню с борта лайнера забрал второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтхоллер. На листе бумаги описаны блюда, которые были поданы техническому составу парохода во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 года. На борту самого большого и самого современного на тот момент судна в мире в тот день на закуску были предложены говяжий бульон или куриный суп, жареная курица, ягненок или ветчина со шпинатом в качестве основного блюда, горошек, цветная капуста и вареная картошка как гарнир, пудинг, королевские груши и пирожные на сладкое, а также кофе.

Перед тем, как лайнер отправился 10 апреля из британского Саутгемптона в Нью-Йорк, Лайтхоллер передал меню своей супруге. Он стал самым старшим по званию офицером, выжившим при крушении, и умер только в 1952 году.

«Это одно из самых редких существующих меню», — сказал перед торгами аукционист Алан Олдридж. Лот был приобретен британским коллекционером, имя которого не называется. Еще один участник торгов из Техаса приобрел за ?78 тыс. фунтов ($110 тыс.) ключ от штурманской рубки суда, а табличка погибшего стюарда Томаса Мюллена ушла с молотка за ?57 тыс. ($80 тыс.).