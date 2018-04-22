Главный билетный центр FIFA начал работать в нижегородском Дворце Спорта с 18 апреля. Об этом сообщается на сайте ЧМ-2018.



В центре будут выдаваться билеты, купленные по интернету. Также здесь можно будет решать спорные вопросы, а с 1 мая — приобретать билеты (при условии их наличия) — говорится на сайте.



Часы работы центра