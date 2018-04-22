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20:35 (мск), источник: Newsroom24.ru

Главный билетный центр FIFA начал работать в нижегородском Дворце Спорта

В центре будут выдаваться билеты, купленные по интернету.

Главный билетный центр FIFA начал работать в нижегородском Дворце Спорта с 18 апреля. Об этом сообщается на сайте ЧМ-2018.

В центре будут выдаваться билеты, купленные по интернету. Также здесь можно будет решать спорные вопросы, а с 1 мая — приобретать билеты (при условии их наличия) — говорится на сайте.

Часы работы центра

18 апреля — 31 мая: понедельник — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — воскресенье с 10:30 до 19:00.

После 31 мая: понедельник — воскресенье — с 10:00 до 20:00.

В дни матчей с началом игры в 21:00 (по местному времени), Главные билетные центры FIFA соответствующих городов-организаторов будут работать до 21:00.

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