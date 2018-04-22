Главный билетный центр FIFA начал работать в нижегородском Дворце Спорта
В центре будут выдаваться билеты, купленные по интернету.
В центре будут выдаваться билеты, купленные по интернету.
Главный билетный центр FIFA начал работать в нижегородском Дворце Спорта с 18 апреля. Об этом сообщается на сайте ЧМ-2018.
В центре будут выдаваться билеты, купленные по интернету. Также здесь можно будет решать спорные вопросы, а с 1 мая — приобретать билеты (при условии их наличия) — говорится на сайте.
Часы работы центра
18 апреля — 31 мая: понедельник — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — воскресенье с 10:30 до 19:00.
После 31 мая: понедельник — воскресенье — с 10:00 до 20:00.
В дни матчей с началом игры в 21:00 (по местному времени), Главные билетные центры FIFA соответствующих