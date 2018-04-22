Бесхозные пожарные гидранты в Таразе закатали в асфальт

Источник: Kazinform

По результатам совместного обследования сотрудников ГКП «Тараз су» и службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области количество пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях ГКП «Тараз су», составило 2 058 единиц, 381 из них оказались в неисправном состоянии. Также выяснилось, что некоторые пожарные гидранты засыпаны грунтом либо закатаны под асфальт.

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«Пожарный гидрант — это один из главных элементов пожарной безопасности, — рассказал руководитель ГКП “Тараз-су” Марат Смаилов. — Он необходим для отбора воды из водопроводной сети при тушении пожара. Теперь представьте такую картину: пожарные машины локализуют возгорание, у них заканчивается вода, но находящиеся поблизости гидранты либо неисправны, либо их нет вовсе. Если речь идет о человеческих жизнях, то здесь счет может идти даже не на минуты, а на секунды».

По информации предприятия, все пожарные гидранты на территории областного центра являются бесхозными. Фактически их содержанием занимается ГКП «Тараз су», хотя расходы на это не предусмотрены в тарифной смете предприятия, утвержденной департаментом комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции РК. Между тем, содержание только одного гидранта предприятию обходится в 40,5 тысячи тенге, а в целом — 81,4 миллиона тенге.

Руководство «Тараз су» предлагало для решения этой проблемы предусмотреть в городском бюджете расходы на содержание и обеспечение рабочего состояния этого противопожарного оборудования. Либо передать бесхозные гидранты на баланс отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата города Тараза. Однако пока решения нет.

Как стало известно из материалов расследования трагедии в российском городе Кемерово, охранник торгового центра заявил о том, что основной причиной массовой гибели людей стали «неисправные пожарные гидранты, часть из которых не работает, а часть протекает».

Отметим, что из городских сетей питьевого водоснабжения противопожарными службами регулярно забирается вода как для локализации пожаров, так и для проведения плановых испытаний пожарных гидрантов на водоотдачу. Эти объемы измеряются сотнями тысяч кубометров, но из перечня нормативных технических потерь, учитываемых при расчете тарифа, они исключены. Таким образом, в настоящее время затраты ГКП «Тараз су» на подготовку и транспортировку необходимых объемов питьевой воды также являются прямыми убытками предприятия.