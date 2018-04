Хиты Avicii сыграли на церковных колоколах

Звонарь Домского собора в Утрехте Мальгоша Фибих сыграла на колоколах фрагменты из главных хитов Avicii: Wake Me Up, Hey Brother и Without You. Ранее в 2017 году она таким же образом уже почтила память покойных Дэвида Боуи и Честера Беннингтона из Linkin Park.