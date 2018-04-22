Хиты Avicii сыграли на церковных колоколах

Звонарь Домского собора в Утрехте Мальгоша Фибих сыграла на колоколах фрагменты из главных хитов Avicii: Wake Me Up, Hey Brother и Without You. Ранее в 2017 году она таким же образом уже почтила память покойных Дэвида Боуи и Честера Беннингтона из Linkin Park.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DsVSPmR-ibk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тим Берглинг ушел из жизни 20 апреля в городе Мускат в Омане, где он навещал друзей. Ему было 28 лет. Причина смерти артиста неизвестна, сообщается только, что полиция не обнаружила в ней криминального следа.