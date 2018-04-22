В Воронежскую область арктический циклон принесет холода и заморозки
В Воронежской области в ближайшие три дня ожидаются холода и заморозки, которые принесет с собой арктический циклон.
В Воронежской области в ближайшие три дня ожидаются холода и заморозки, которые принесет с собой арктический циклон.
Так, похолодание с ураганным ветром начнется уже сегодня, в воскресенье, 22 апреля, вечером порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, начавшийся дождь продолжится до ночи.
Холодно будет и в понедельник, 23 апреля, средняя дневная температура будет держаться на отметке 3−5 градусов тепла.
В ночь на вторник, 24 апреля, в регион придут заморозки, похолодает до минус 1 градуса. Днем также будет холодно, температура будет держаться на уровне 4−7 градусов выше нуля.
По прогнозам синоптиков, теплая весенняя погода с ясным и солнечным небом начнется возвращаться в регион только со среды.