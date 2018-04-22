В Воронежскую область арктический циклон принесет холода и заморозки

Источник: Reuters

Так, похолодание с ураганным ветром начнется уже сегодня, в воскресенье, 22 апреля, вечером порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, начавшийся дождь продолжится до ночи.

Холодно будет и в понедельник, 23 апреля, средняя дневная температура будет держаться на отметке 3−5 градусов тепла.

В ночь на вторник, 24 апреля, в регион придут заморозки, похолодает до минус 1 градуса. Днем также будет холодно, температура будет держаться на уровне 4−7 градусов выше нуля.