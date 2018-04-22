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17:43 (мск), источник: Sputnik.by

Легендарный советский штурмовик Ил-2 приземлился в Минске

Штурмовик времен Великой Отечественной войны после Минска полетит в Берлин для участия в аэрокосмическом салоне.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Легендарный советский штурмовик Ил-2 прилетел в воскресенье в Минск.

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Самолет времен Великой Отечественной войны был поднят из топей около озера Кривое шесть лет назад, затем его отреставрировали в Новосибирске.

Сегодня легендарный Ил-2 — совсем как новенький. Штурмовик примет участие в аэрокосмическом салоне в Берлине — ILA Berlin 2018.

По дороге в Германию штурмовик остановился и в Минске — любители самолетов могли заметить его в небе над белорусской столицей. К слову, Ил-2 пришлось пройти «паспортный контроль» в Брянске.

Восстанавливали штурмовик при помощи фонда «Крылатая память Победы» — именно в него обращались за помощью дети командира этого самолета, Валентина Скопинцева. В первый раз со времен войны Ил-2 поднялся в воздух в минувшем году.

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