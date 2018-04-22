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18:02 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье кошка проехала более 100 километров на подвеске колеса

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Приморском крае кошка проехала более 100 километров на подвеске заднего колеса автомобиля, сообщается в Instagram-паблике АрсеньевТВ.

Владелец машины и подписчик паблика Артур выехал из города Арсеньева, а в районе населенного пункта Михайловка услышал мяуканье. Животное сидело на подвеске, и чтобы достать его, пришлось снимать колесо.

Водитель решил оставить кошку себе и предложил подписчикам придумать ей имя. В итоге победила кличка Везунчик.

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