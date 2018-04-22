В Приморье кошка проехала более 100 километров на подвеске колеса
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Приморском крае кошка проехала более 100 километров на подвеске заднего колеса автомобиля, сообщается в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Приморском крае кошка проехала более 100 километров на подвеске заднего колеса автомобиля, сообщается в
Владелец машины и подписчик паблика Артур выехал из города Арсеньева, а в районе населенного пункта Михайловка услышал мяуканье. Животное сидело на подвеске, и чтобы достать его, пришлось снимать колесо.
Водитель решил оставить кошку себе и предложил подписчикам придумать ей имя. В итоге победила кличка Везунчик.