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18:15 (мск), источник: Informburo.kz

Дождь, гроза и ветер ожидаются почти по всему Казахстану 23 апреля

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики местами сохраняются дожди с грозами, туман, порывистый ветер.

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Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на понедельник, 23 апреля, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, ночью дождь. Температура ночью 8−10 градусов тепла, днём 16−18 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8−10 градусов тепла, днём 24−26 тепла.

В Акмолинской области 23 апреля переменная облачность, ночью и днём дождь, местами гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 10−15 тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, местами гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 5−10 градусов тепла, днём 8−13 тепла.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 5−10 градусов тепла, днём 20−25 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, ночью и днём дождь, местами гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 5−10 градусов тепла, днём 11−16 тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, днём дождь, гроза, местами туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12 градусов тепла, днём 13−18 тепла.

В Жамбылской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 9−14 градусов тепла, днём 22−27 тепла.

В Западно-Казахстанской области 23 апреля переменная облачность, ночью и днём дождь, местами гроза, усиление ветра до 15−20 м/с Температура воздуха ночью 2−7 градусов тепла, днём 5−10 градусов тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13 градусов тепла, днём 11−16 тепла.

В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 18 м/с. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днём 10−15 тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, днём дождь, местами гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12 градусов тепла, днём 22−27 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 7−12 градусов тепла, днём 12−17 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 градусов тепла, днём 13−18 тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 градусов тепла, днём 12−17 тепла.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь, гроза, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 градусов тепла, днём 27−32 тепла.

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