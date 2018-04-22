Воронежцы делятся фотографиями апокалиптического неба

Пользователей сети впечатлили фотографии, которыми делятся воронежцы в соцсетях. Над городом сгустились насыщенные влагой серые тучи, смотрятся на фото они достаточно зловеще. Не удивительно, что такое небо многим напоминает небо апокалипсиса.

В комментариях горожане указывают, что он не только собирается, а льет как из ведра в некоторых районах города. В некоторых же он только слегка накрапывает, но солнца над Воронежем нет нигде. Многие указывают и на то, что с дождем прошел град.