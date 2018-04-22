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20:31 (мск), источник: Newsroom24.ru

Метель надвигается на Нижегородскую область в ночь на 23 апреля

Также нижегородцев ожидает сильный северный и северо-западный ветер.

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Метель и сильный северный ветер надвигается на Нижегородскую область в ночь на 23 апреля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

До конца дня 22 апреля и 23 апреля в Нижнем Новгороде и области сохранится северный и северо-западный ветер порывами 15−20 м/с, ночью 23 апреля прогнозируется сильный мокрый снег, местами метель. Видимость на дорогах — 500 м и менее, гололедица.

В связи с этим увеличивается вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ, возможны обрушения слабоукрепленных конструкций, падение деревьев.

Также вероятно увеличение количества ДТП, возникновение заторов на трассах.

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