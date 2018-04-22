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19:15 (мск), источник: Комсомольская правда

На белорусско-украинской границе задержали журналиста Дмитрия Галко

Он уехал в соседнюю страну после возбуждения в его отношении уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Галко с декабря прошлого года находился в Украине, куда уехал после возбуждения в его отношении дела по статье 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Максимальная санкция этой статьи — лишение свободы до шести лет. Задержали в Столинском районе.

— Дмитрий Галко поехал в Минск, чтобы разрулить вопрос с налоговой и, конечно же, увидеть сына. Но в Минск он не доехал, его арестовали, — написала в «Фейсбуке» его жена Юлия Гаркуша, сообщает БелаПАН.

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Напомним, Галко рассказывал, что 25 ноября его сын праздновал 15-летие с друзьями в квартире в Минске. Через пару часов в квартиру позвонил участковый и сообщил, что прибыл на шум, попросил предоставить документы. Когда Дмитрий Галко пошел за ними, то, по его словам, милиционер с мужчиной и женщиной в гражданском ворвались внутрь. Милиционер пытался фотографировать происходящее на телефон. Между ним и Дмитрием Галко завязалась потасовка. В этот момент сын заступился за отца и оттолкнул милиционера, а затем в квартиру ворвалась группа захвата, рассказал журналист. Двое молодых людей, пришедших на день рождения, получили травмы, убегая от милиционеров через балкон. У одного перелом ноги, у другого — позвоночника. О возбуждении уголовного дела стало известно из статьи газеты «Советская Белоруссия» за 9 декабря.

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